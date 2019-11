En un fútbol de poco vuelo académico y altamente espontáneo como el brasileño, donde escasean los DT con riqueza conceptual, el trabajo de Jorge Jesús ha sido revolucionario. En menos de seis meses demostró ser un estratega de primerísimo nivel, causando un enorme impacto en sus jugadores. Se hizo cargo de la plantilla en plena disputa del Brasileirao, la Copa de Brasil y la Copa Libertadores, donde debutó perdiendo 0-2 ante Emelec en la ida de los octavos de final. Pero logró inyectar rápidamente su filosofía de juego en un equipo al que este año también llegaron varias figuras de nivel europeo: Gerson (ex Roma), Pablo Marí (ex Manchester City), Rafinha (ex Bayern Múnich), Bruno Henrique (ex VfL Wolfsburg), Gabriel ‘Gabigol’ Barbosa (ex Inter de Milán) y Felipe Luis (ex Atlético Madrid), además de estrellas de la liga local como Rodrigo Caio y Giorgian De Arrascaeta.