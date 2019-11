Pese a vivir una rehabilitación “mucho más larga y dolorosa” que cualquiera a la que se haya sometido antes, Murray aseguró que "realmente cambió mi vida por todo tipo de razones, no solo por jugar al tenis, sino también cuando me arrastro para jugar con mis hijos. Eso no lo podía hacer antes. No era tan placentero jugar con mis hijos como lo hago ahora.