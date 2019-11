“El presidente de la Federación de México sí me llamó, y se enojó que yo no atendí el llamado”, explicó un par de años después el argentino, cuando ya dirigía al Lille francés. “No le atendí el llamado justamente para que no hubiera la más mínima posibilidad de que alguien pudiera vincular mi salida de Marsella con otra opción de trabajo", añadió.