“Soy entrenador de fútbol y eso no me autoriza a habar de cualquier tema. Tampoco mi opinión es una más, no porque sea calificada, sino porque se multiplica. Aparte no soy ciudadano chileno, por lo cual estoy obligado a la prudencia”, dijo el actual DT del Leeds United de Inglaterra en conferencia de prensa, al ser consultado sobre la situación que atraviesa el país que gobierna Sebastián Piñera.