Tras terminar el combate, el perdedor habló con la prensa y se manifestó molesto por la decisión oficial: “El doctor me jugó una mala pasada. Me dijo: ‘Ah, hombre, no lo sé’ y pensé: ‘No, estoy bien’. Y él dice: ‘¿Estás bien? ¿Puedes ver con ese ojo?, a lo que respondí: ‘Sí, estoy bien’. Y luego fue donde estaba el árbitro y le dijo que la pelea se acabó. ¿Por qué cojones?”.