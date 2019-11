Masvidal ya mostraba un futuro prometedor, sin embargo no fue hasta que entró al American Top Team (reconocido gimnasio en Estados Unidos) cuando comenzó a comportarse como un luchador profesional: “Yo estaba en las discotecas hasta las 6 de la mañana y me levantaba a las 9.30 para ir a entrenar. No dormía bien ni comía bien, era todo comida chatarra. Al principio tuve mil errores, pero a través de las experiencias de la vida pude eliminarlos y convertirme en el que me convertí y ser más profesional”.