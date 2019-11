Antes del partido ante el Inter el 2 de octubre por la Champions League, Griezmann había declarado sobre Messi: “Al final no es una persona que habla mucho... Yo tampoco, así que es difícil que nos hablemos ¿no? Pero ya le he cebado algún mate así que estamos por la buena dirección”. Por su parte, al terminar el cotejo, el argentino insistió: “Obviamente no tenemos ningún problema. Hay buena relación con todos”. Desde entonces, ninguno se ha referido al asunto.