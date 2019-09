En matemática sería imposible. El total es la suma de las partes, no puede ser más ni menos. En el básquetbol, donde las estadísticas tienen tanto peso y se analizan segundo a segundo, se ve esa ley reflejada en cada juego. Las síntesis de los partidos son frías listas alfanuméricas de lo producido en la cancha: "Luis Scola 10 (puntos), Facundo Campazzo 12, Gabriel Deck 24, etc, etc, etc… DT: Sergio Hernández". Luego habrá una progresión de puntos convertidos cuarto a cuarto comparada con la de su rival. Dirá algo como "Parciales: 22-21, 24-20, 10-16…", y el resultado final, la cantidad de tantos de cada equipo, que nunca será la misma. Porque en el básquet no hay empate, uno gana y el otro pierde.