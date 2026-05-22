Sebastián Villa se sumará a los entrenamientos de la selección Colombia: esto es lo que se sabe

Independiente Rivadavia liberó a Sebastián Villa para sumarse a las prácticas de la selección Colombia - crédito @libertadores/Instagram

A poco menos de dos semanas de que se cumpla la fecha límite dispuesta por la FIFA, prevalece la incertidumbre sobre cuáles serán los convocados por Néstor Lorenzo para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

De momento, el seleccionador nacional viene adelantando los trabajos en Bogotá con James Rodríguez, Camilo Vargas, Álvaro Montero, Richard Ríos, Dávinson Sánchez, Deiver Machado y el más reciente incorporado, Juan Camilo Portilla, luego de ser liberado por Atlético Paranaense.

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En las últimas horas se confirmó un nuevo nombre que estaría por sumarse a los entrenamientos en la capital del país, previo a los partidos de preparación ante Costa Rica y Jordania. Se trata de Sebastián Villa, capitán y figura de Independiente Rivadavia.

Así lo dieron a conocer Germán García Grova de TyC Sports y el periodista Pipe Sierra a través de sus respectivas cuentas de X. El volante de la Lepra Mendocina fue liberado por su club luego de la petición realizada por Lorenzo, y tras disputar el partido correspondiente a la fase de grupos de la Copa Libertadores ante Deportivo La Guaira, tomará un vuelo desde Caracas a Bogotá para sumarse a la concentración.

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Villa llegará a Bogotá procedente de Caracas, tras ser la figura en la victoria de Independiente Rivadavia por 4-2 sobre Deportivo La Guaira en la Copa Libertadores - crédito @libertadores/Instagram

Villa suma en lo corrido del año un total de dos goles (ambos en Copa Libertadores) y ocho asistencias en 19 juegos disputados con Rivadavia, ratificando su reinvención posicional como creador de juego, luego de que la mayor parte de su carrera la desarrollara como extremo izquierdo.

La aparición del jugador en la lista de preconvocados generó una polémica nacional alrededor de su presencia, debido a los dos casos de violencia de género por los que fue denunciado en 2020 y 2022 mientras jugaba en Boca Juniors Argentina y que a la fecha fueron cerrados por la justicia.

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Frente a la primera denuncia por maltrato físico y psicológico, formulada por su entonces pareja Daniela Cortés, fue declarado culpable en 2023, siendo condenado a dos años y un mes de prisión condicionales. En el segundo caso, denunciado por Tamara Doldán e imputado con cargos de violencia de género, abuso sexual y tentativa de homicidio, la demandante retiró la denuncia en 2025, llevando a que el juzgado decidiera la absolución de Villa.

Estos precedentes hicieron que colectivos feministas, periodistas deportivos y hasta la Defensoría del Pueblo se manifestaran contrarios al llamado del futbolista para vestir los colores de la Tricolor en la próxima Copa del Mundo.

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Sebastián Villa se reportó con gol y asistencia en Copa Libertadores antes de sumarse a la selección Colombia

El colombiano fue la figura del conjunto argentino en el triunfo por 4-2, por la quinta fecha de la fase de grupos del certamen - crédito Espn

Frente a La Guaira, Sebastián Villa jugó uno de sus mejores partidos del año y aseguró la clasificación de Rivadavia a los octavos de final. El colombiano comenzó repartiendo una asistencia para el paraguayo Álex Arce, que abrió el marcador a los 20 minutos con un cabezazo al palo izquierdo tras un centro del colombiano desde la izquierda.

Luego del empate de Diego Osio al minuto 29, la Lepra Mendocina no bajó los brazos y volvió a presionar a la defensa local bajo el liderazgo de Villa, que contribuyó en la presión sin balón y, una vez recuperaba la posesión, buscaba de forma recurrente tanto a Arce como a Gonzalo Ríos.

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En el minuto 34, Villa marcó un golazo luego de iniciar una jugada de contragolpe con Matías Fernández, que lo asistió con un balón elevado. El ex Deportes Tolima remató de primera intención y con potencia, decretando el 2-1. Pese a que la jueza de línea anuló la acción en primera instancia por un supuesto fuera de lugar, el VAR terminó por validar la acción. En el segundo tiempo, Arce selló la victoria de la Lepra con dos goles, para un resultado final de 4-2.

Con este resultado, Independiente Rivadavia aseguró su lugar en los octavos de la Copa Libertadores, asegurando el liderato del grupo C con 13 puntos. Villa llegó a dos goles y tres asistencias en el certamen, tras cinco compromisos disputados en la fase de grupos.

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