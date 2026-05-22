Un caso de “sarampión modificado” presentó en Panamá un contacto de un portador de la enfermedad

El virus infecta las vías respiratorias, provoca fiebre alta, tos, rinorrea y una erupción cutánea que se extiende por todo el cuerpo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una persona de 40 años, que está entre los contactos de uno de los casos importados de sarampión, presentó un caso de “sarampión modificado”, afirmaron las autoridades de Salud.

El “sarampión modificado” es una condición descrita en personas con antecedentes de vacunación contra el sarampión, en quienes la enfermedad puede manifestarse de manera más leve, con síntomas incompletos o diferentes al cuadro clásico.

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Esta forma de sarampión, de acuerdo con el Ministerio de Salud, puede ocurrir de forma excepcional cuando existe una alta exposición al virus, por lo que la vacunación continúa siendo la medida más efectiva para evitar hospitalizaciones y complicaciones graves.

Se informó que el paciente, que era uno de los contactos en un hostal de la ciudad capital de un holandés a quien se le detectó la enfermedad, se encuentra estable.

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Las autoridades sanitarias aportaron que en estos momentos se mantienen cinco personas bajo en investigación, por haber tenido algún tipo de contacto con los casos confirmados.

Aunque puede afectar a cualquier persona, el sarampión es más frecuente en los niños, por lo que se impone la vacunación.

Estas personas presentan manifestaciones clínicas atípicas e historia de exposiciones cercanas y prolongadas al virus en entornos laborales y de atención de salud relacionados con los casos importados, aduce el dato oficial.

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De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el sarampión es una enfermedad vírica sumamente contagiosa que se propaga con facilidad cuando una persona infectada respira, tose o estornuda. Puede causar síntomas graves, complicaciones e incluso la muerte.

Aunque puede afectar a cualquier persona, es más frecuente en los niños.

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"Tenemos que vacunar a todos los niños, a los que tengan su esquema completo se registra, y a quienes les falte la vacuna se les coloca. Esto aplica tanto para niños como para adultos, porque la enfermedad puede afectar a ambos”, indicó la jefa de enfermería del Policentro Luis H. Moreno, del corregimiento de Parque Lefevre, Milagros Bosque.

La OMS explica que antes de diseminarse por todo el organismo, el virus infecta las vías respiratorias. Provoca fiebre alta, tos, rinorrea y una erupción cutánea que se extiende por todo el cuerpo.

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En Panamá se continúa con su campaña masiva de vacunación.

Para la OMS, vacunarse es la mejor manera de no contraer el sarampión y contagiarlo a otras personas. La vacuna es segura y ayuda al organismo a combatir el virus.

El organismo de Salud manifiesta que es importante destacar que la vacunación contra el sarampión continúa siendo la medida más efectiva para prevenir formas graves de la enfermedad, hospitalizaciones y muertes.

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La evidencia científica demuestra que, aun cuando se presenten síntomas y se confirme la enfermedad en las personas vacunadas, los cuadros suelen ser leves o modificados, en comparación con los síntomas que presentan las personas no vacunadas, siempre según la OMS.

En Panamá el Ministerio de Salud comunicó a la población que mantiene activadas las acciones de vigilancia epidemiológica, seguimiento de contactos, búsqueda activa institucional y comunitaria, monitoreo clínico y aplicación de vacunas con el objetivo de prevenir cadenas de transmisión secundaria en el país.

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Se le recordó a la población la importancia de verificar y completar su esquema de vacunación, acudir inmediatamente a una instalación de salud ante fiebre y exantema, seguir las recomendaciones emitidas por las autoridades sanitarias, colaborar con el personal de salud en las actividades de investigación, seguimiento epidemiológico de contactos y vacunación.

Y si no se está vacunado y se planea viajar a un país o zona con circulación activa de sarampión, la entidad recomienda vacunarse al menos 15 días antes del viaje.

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