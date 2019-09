Nicolás Brussino: no tuvo el protagonismo que venía teniendo dentro del equipo. Pienso que la parte defensiva hizo que jugara menos minutos. Sergio Hernández lo uso menos que en las Eliminatorias Mundialistas y no tuvo grandes actuaciones. Fue el más castigado por la manera de defender de Argentina, no entró en la mejor dinámica. Hubo partidos que no jugó mucho y no tuvo protagonismo. Todos saben de la calidad y tiro que tiene, pero en este Mundial no pudo demostrarlo porque en muchas ocasiones se jugó con dos bases y Nico fue el perjudicado en este sistema. No obstante, no desentonó.