Consultado acerca de la situación económica que está atravesando el país, Scola aseguró que esta lo "angustia". "Me angustia cuando la gente está mal, enojada, molesta y a veces con desesperanza". No obstante, aclaró que esta sensación no se extrapola a su percepción general: "Si me preguntan cómo somos, soy un gerente de marketing del país. Vendo las cosas buenas. Cuando me voy, extraño. Me gusta mi país y cuando estoy acá la paso bien. Mi plan es quedarme acá", indicó.