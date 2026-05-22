Nicaragua

Sergio Ramírez, el nicaragüense exiliado por el régimen, fue elegido para ocupar la silla que dejó Vargas Llosa en la RAE

El escritor, despojado de su ciudadanía por el régimen de Daniel Ortega en 2023 y residente en Madrid como exiliado, se convierte en el primer centroamericano de Nicaragua en formar parte de la institución rectora del español

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Sergio Ramírez se convierte en el primer nicaragüense en ocupar la silla L de la RAE. (Cortesía: Real Academia Española)
Sergio Ramírez se convierte en el primer nicaragüense en ocupar la silla L de la RAE. (Cortesía: Real Academia Española)

El Pleno de la Real Academia Española (RAE) eligió este jueves al escritor Sergio Ramírez para ocupar la silla L de la corporación, el asiento vacante desde la muerte del Nobel hispanoperuano Mario Vargas Llosa, el 13 de abril de 2025. Con esta designación, el autor nicaragüense se convierte en integrante del organismo rector del idioma castellano.

La votación, celebrada en la sede de la RAE en Madrid, fue la culminación de un proceso que arrancó con la convocatoria de la plaza en el Boletín Oficial del Estado el 6 de abril.

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La candidatura de Ramírez fue la única presentada al pleno y contó con el aval de tres académicos: Santiago Muñoz Machado, director de la institución; Víctor García de la Concha, exdirector de la RAE y del Instituto Cervantes, y Luis Mateo Díez, Premio Cervantes 2023.

El 14 de mayo, en un pleno extraordinario celebrado en el Ayuntamiento de San Marcelo, en León, Díez leyó ante el público los méritos del candidato y lo calificó de escritor “fundamental, generoso y comprometido”.

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El escritor tiene la nacionalidad española desde 2018, condición que habilitó su candidatura, pues en 2023 el régimen de Daniel Ortega lo despojó de su ciudadanía nicaragüense como represalia.

El escritor nicaragüense naturalizado español Sergio Ramírez, reacciona durante una entrevista con EFE este martes, en Ciudad de Panamá. (EFE/ Bienvenido Velasco)
El escritor nicaragüense naturalizado español Sergio Ramírez, reacciona durante una entrevista con EFE este martes, en Ciudad de Panamá. (EFE/ Bienvenido Velasco)

Qué es la silla L y qué representan las letras en la RAE

La RAE está integrada por 46 académicos de número, cuyas plazas reciben el nombre de “sillas” y se identifican con letras del alfabeto latino, tanto mayúsculas como minúsculas.

El sistema data de los primeros estatutos de la corporación, aprobados en 1715, cuando se fijaron 24 plazas designadas con letras mayúsculas.

Las minúsculas se incorporaron con posterioridad, al ampliarse el número de asientos. Según fuentes oficiales, solo ocho letras del alfabeto no tienen ni han tenido representación en los sillones de la institución: v, w, x, y, z, Ñ, W e Y.

La silla L, en mayúscula, es una de las plazas históricas de la Academia. Vargas Llosa la ocupó durante años hasta su muerte. De acuerdo con los estatutos de la RAE, la provisión de una plaza para un nuevo académico no puede iniciarse antes del sexto mes desde el fallecimiento del titular anterior. Una vez elegido, el nuevo miembro debe leer su discurso de ingreso ante la corporación para tomar posesión formal del asiento.

Las sillas de la RAE llevan el nombre de letras del alfabeto español desde la fundación de la institución en 1713.(Cortesía: Real Academia Española)
Las sillas de la RAE llevan el nombre de letras del alfabeto español desde la fundación de la institución en 1713.(Cortesía: Real Academia Española)

Un escritor forjado entre la revolución y el exilio

Ramírez nació en Masatepe, Nicaragua, en 1942, y llega a la RAE a los 83 años con una trayectoria que combina la literatura, el periodismo y la política. Participó en la revolución que derrocó la dictadura de Anastasio Somoza en 1979 y fue vicepresidente de Nicaragua entre 1985 y 1990. Hoy reside en Madrid, adonde llegó como exiliado tras la persecución del régimen de Ortega en 2021.

Es autor de más de 70 libros entre novelas, relatos, crónicas y ensayos, y su obra ha sido traducida a más de veinte idiomas. Entre sus novelas más reconocidas figuran Castigo divino (1988), galardonada con el Premio Dashiell Hammett en España, y Margarita, está linda la mar (1998), con la que ganó el Premio Alfaguara de Novela y el Premio Latinoamericano José María Arguedas. Su trilogía negra con el inspector Dolores Morales como protagonista, El cielo llora por mí (2008), Ya nadie llora por mí (2017) y Tongolele no sabía bailar (2021, consolidó su presencia en la narrativa policial en español.

Su última novela, El caballo dorado (Alfaguara, 2024), ganó el Premio de la Bienal de Novela Mario Vargas Llosa en 2025, un reconocimiento que adquiere una dimensión simbólica particular ahora que Ramírez ocupa el sillón del propio Vargas Llosa en la RAE.

La obra de Sergio Ramírez cuenta con más de 70 títulos traducidos a veinte idiomas, incluidos éxitos como Castigo divino y Margarita, está linda la mar.(Cortesía: Asociación de Academias de la Lengua Española)
La obra de Sergio Ramírez cuenta con más de 70 títulos traducidos a veinte idiomas, incluidos éxitos como Castigo divino y Margarita, está linda la mar.(Cortesía: Asociación de Academias de la Lengua Española)

El Cervantes y otros reconocimientos

En 2017, Ramírez recibió el Premio Cervantes, la distinción más alta de las letras en español, y se convirtió en el primer centroamericano en obtenerlo. El jurado destacó entonces “la viveza de una literatura que aúna poesía y narrativa” y su capacidad para retratar “la realidad y la vida cotidiana”, según informó El País.

A ese galardón se suman el Premio Iberoamericano de Letras José Donoso (Chile, 2011), el Premio Internacional Carlos Fuentes a la Creación Literaria en Idioma Español (México, 2014), la Medalla de Oro del Círculo de Bellas Artes de Madrid (2021) y el Premio de Periodismo Ortega y Gasset (2026).

Ramírez es también miembro de número de la Academia Nicaragüense de la Lengua y ha ejercido como profesor visitante en la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), la Universidad de Harvard y la Universidad de Princeton. Es fundador del Festival Literario Centroamérica Cuenta.

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