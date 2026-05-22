Francia Márquez reveló que de niña admiraba a Marbelle, artista que después hizo comentarios racistas en su contra: “Me maltrató”

Francia Márquez aseguró que quería ser cantante como Marbelle - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

En diálogo con KienyKe, la vicepresidenta Francia Márquez reveló que, siendo niña, sintió una importante admiración por el trabajo musical y el paso que se estaban dando en el mundo algunas artistas colombianas. La primera que mencionó es Shakira, una cantante que hoy es de talla mundial y que alcanzó un gran éxito con distintas producciones musicales y giras.

“Yo admiraba a Shakira, aunque estaba empezando su carrera, yo la admiraba mucho”, contó la también exministra de Igualdad y Equidad al informativo citado.

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De igual manera, contó que otra de las artistas que llegó a tener como un referente fue Marbelle, una reconocida cantante y actriz, nacida en Buenaventura. Sin embargo, esa admiración que sentía por la compositora se desplomó luego de que llegó al Gobierno, siendo la vicepresidenta de Gustavo Petro, en 2022.

Francia Márquez reveló que admiraba a Shakira - crédito André Coelho/EFE

La cantante utilizó expresiones racistas para referirse a Francia Márquez. En sus redes sociales la llamó “simio” y “King Kong”, haciendo referencia a su color de piel y a su apariencia. Para la vicepresidenta, las afirmaciones de Marbelle constituyeron un maltrato y una afectación en su humanidad.

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“Yo admiraba a Marbelle, aunque me maltrató después y para mí hubo mucho dolor, porque yo como joven, yo miraba a Marbelle cantando y la admiraba mucho. Marbelle me maltrató y me redujo mi humanidad a un animal, sí, me llamó simio y todo eso. Muy doloroso, ¿no? Porque yo de niña la veía como un referente de la artista que yo quería ser“, dijo.

Recalcó, en todo caso, que tanto Shakira como Marbelle fueron artistas que llamaron su atención desde niña, porque eran mujeres debutando en escenarios importantes y de reconocimiento. Además, aseguró que sintió una profunda admiración por las mujeres negras que empezaron a ocupar espacios distintos y que eran tenidas en cuenta para trabajar en sitios en los que antes no eran aceptadas.

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Francia Márquez aseguró sentirse maltratada por Marbelle - crédito @marbelle.oficial/IG

Incluso, recordó que, en las producciones televisivas de antes, solía ver a las mujeres negras siendo representadas como “empleadas” o como “brujas”, algo que fue cambiando con el tiempo.

“Era como siempre el lugar que ocupaban, eran las empleadas, haciendo protagonismos de empleadas o de brujas. Me acuerdo de la novela “Azúcar”, que la mujer negra ahí era una mujer bruja, hechicera. Eso tiene un peso sobre nosotros muy fuerte y sobre las mujeres negras. Hoy soy consciente de eso", detalló.

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El conflicto con Marbelle que terminó en una conciliación

Las declaraciones de Marbelle sobre la vicepresidenta Francia Márquez generaron indignación en su momento y el caso derivó en una denuncia de carácter penal, que, finalmente, fue resuelta a través de una conciliación gestionada por la Fiscalía General de la Nación.

La artista tuvo que disculparse públicamente por haber hecho comentarios racistas sobre la exministra. A través de su cuenta de X, publicó sus respectivas disculpas y reconoció que incurrió en una conducta racista.

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Marbelle se disculpó con Francia Márquez - crédito Marbelle/X

“De acuerdo con la conciliación realizada en la Fiscalía con la señora vicepresidenta, presento disculpas públicas a @FranciaMarquezM por haber expresado mi opinión de forma inapropiada, caricaturizándola y ridiculizando su imagen, considerando esto como racismo”, escribió Marbelle en su momento.

De igual manera, pidió perdón a las personas que hacen parte de la comunidad afro, debido al impacto negativo que generaron sus afirmaciones. Además, se retractó de señalamientos sin fundamento que hizo en contra de la vicepresidenta, relacionados con presuntos nexos con las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc-EP).

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“También rechazo el racismo y no lo acepto. Ofrezco disculpas y lamento el impacto colectivo a la Comunidad Afrocolombiana, quienes se pudieron sentir perjudicados. Tampoco puedo afirmar que la vicepresidenta tenga algún tipo de vínculo con las extintas FARC”, señaló.