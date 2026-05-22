Guatemala

El Ministerio de Defensa de Guatemala niega contagios de ébola en militares de cascos azules en Congo

La autoridad guatemalteca rechazó los rumores sobre supuestos infectados entre sus efectivos en la misión de paz, mientras recordó que el contingente sigue los lineamientos sanitarios de la Organización Mundial de la Salud

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El Ministerio de Defensa y la ONU confirmaron que no hay militares guatemaltecos infectados pese a los rumores en redes sociales (Foto cortesía Ministerio de Defensa)
El Ministerio de Defensa y la ONU confirmaron que no hay militares guatemaltecos infectados pese a los rumores en redes sociales (Foto cortesía Ministerio de Defensa)

Es falso que cascos azules de Guatemala se hayan contagiado de ébola en la República Democrática del Congo hasta el 21 de mayo de 2026: el Ministerio de Defensa guatemalteco desmintió la versión que circuló en redes sociales, mientras el brote en el país africano ya deja 139 muertos y 600 casos sospechosos, según la Organización Mundial de la Salud.

Los mensajes difundidos en Facebook, X e Instagram afirmaban que tres soldados guatemaltecos de la Misión de Estabilización de la ONU en la República Democrática del Congo, MONUSCO, habían contraído la enfermedad. Estas publicaciones sostenían que las autoridades militares habían activado protocolos sanitarios extremos por el supuesto contagio.

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La desinformación incluyó una declaración del empresario y excandidato presidencial guatemalteco Carlos Pineda, quien en TikTok aseguró que había tres militares infectados y que el ministerio de Exteriores buscaba repatriarlos. El texto fuente no aporta pruebas de esa afirmación.

El Ministerio de Defensa de Guatemala aseguró que todo el contingente está en buen estado de salud

La respuesta oficial apareció en X por parte del Ejército de Guatemala: una portavoz del Ministerio de Defensa indicó que todos los efectivos desplegados en la República Democrática del Congo se encuentran en perfecto estado de salud. La comunicación precisa que el contingente aplica los protocolos sanitarios emitidos por la OMS.

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El Ejército de Guatemala aclaró que todos sus efectivos de la misión de paz se encuentran sanos en la República Democrática del Congo (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)
El Ejército de Guatemala aclaró que todos sus efectivos de la misión de paz se encuentran sanos en la República Democrática del Congo (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)

La portavoz añadió que cualquier situación que amenace la salud de los militares será informada por los mecanismos oficiales correspondientes. Según el texto fuente, medios de comunicación guatemaltecos también publicaron ese desmentido.

No hay registro de soldados guatemaltecos contagiados de ébola en la misión de la ONU en la República Democrática del Congo hasta el 21 de mayo de 2026. Según el Ministerio de Defensa de Guatemala, todos los efectivos continúan sanos.

De acuerdo con medios del país centroamericano citados en el texto fuente, Guatemala contribuye a MONUSCO desde 2006 con unos 180 efectivos. Ese despliegue forma parte de la misión de Naciones Unidas en un país donde persiste un conflicto armado.

La ONU y los medios no registran contagios de militares internacionales hasta el 21 de mayo

Una consulta en la página de las misiones de paz de la ONU no muestra información sobre contagios de ébola entre efectivos internacionales hasta esa fecha, según el texto fuente. Un rastreo en medios internacionales tampoco encontró publicaciones que sostengan la versión difundida en línea.

El desmentido oficial surge mientras el brote en la República Democrática del Congo suma más de 130 muertos desde abril (Foto cortesía Ministerio de Defensa)
El desmentido oficial surge mientras el brote en la República Democrática del Congo suma más de 130 muertos desde abril (Foto cortesía Ministerio de Defensa)

El desmentido se produce en un contexto sanitario real en el este congoleño. La República Democrática del Congo atraviesa un nuevo brote de ébola, el decimoséptimo en su historia, con más de 130 muertos y focos en la provincia de Ituri, donde operan más de un centenar de grupos armados.

El brote fue confirmado tras detectar el virus en 13 de 20 muestras analizadas por el Instituto Nacional de Investigación Biomédica de la República Democrática del Congo, según el texto fuente. La circulación del virus comenzó a fines de abril.

La epidemia se concentra en las zonas sanitarias de Mongwalu y Rwampara, áreas marcadas por un intenso movimiento de población y su cercanía con Uganda y Sudán del Sur. Según la OMS, el riesgo del brote, con 600 casos sospechosos y 139 muertes, es “bajo” a escala global, aunque se mantiene alto a nivel nacional y regional.

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