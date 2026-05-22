Multan a “Hermano Fausto” por infringir normas de tránsito en su última aventura para redes sociales en El Salvador

Este video muestra a tres hombres preparando y conduciendo una tricimoto amarilla con altavoces por una carretera de múltiples carriles. El vehículo transporta a varias personas mientras circula junto a otros automóviles y camionetas. Las imágenes concluyen con la exhibición de una regulación de tránsito que prohíbe el uso de tricimotos en vías principales y autopistas, detallando una multa por la infracción/Alerta Noticias

Las autoridades de tránsito de El Salvador impusieron una multa de 750 dólares al creador de contenido conocido como “Hermano Fausto”, tras la difusión de un video en redes sociales donde se le observa circulando en una motocicleta tipo triciclo con remolque en una carretera de la zona occidental del país.

El video, que rápidamente generó reacciones entre internautas y autoridades, evidencia varias infracciones a la normativa vial.

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Según el reporte del Viceministerio de Transporte (VMT), el tiktokero cometió al menos seis infracciones. Entre las irregularidades detectadas se encuentran: circular con acompañante sin casco certificado, conducir más de dos personas en la motocicleta, realizar maniobras en zigzag, transitar en una zona no autorizada para ese tipo de vehículo, sobrepasar a otro vehículo sin indicar la maniobra y transportar personas en un vehículo no habilitado. Las multas por cada una de estas faltas suman en total 750 dólares.

El VMT detalló que estas acciones no solo representan una violación a la normativa de tránsito, sino que además ponen en riesgo la integridad del conductor, sus acompañantes y el resto de usuarios en la vía. Por su parte, Nelson Reyes, viceministro de Transporte, enfatizó en redes sociales que la irresponsabilidad al volante no puede considerarse contenido (para ser compartido por el tiktokero) y que las autoridades actuarán con firmeza ante conductas que pongan en peligro la seguridad vial.

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El VMT señala como graves faltas circular con acompañante sin casco certificado y conducir más de dos personas en motocicleta triciclo./(Alerta Noticias)

La denuncia ciudadana y la rápida viralización del video provocaron una fuerte reacción entre los usuarios de redes sociales, quienes exigieron sanciones ejemplares y un mayor respeto a las normas viales. En las imágenes, se observa que los acompañantes no portaban cascos reglamentarios, circulaban por un sector no autorizado para ese tipo de vehículos y obstaculizaban el flujo vehicular, además de cruzar doble línea amarilla, según lo reportado por diferentes usuarios y medios.

El caso de “Hermano Fausto” no es el único de creadores de contenido sancionados recientemente por violaciones a la ley de tránsito en El Salvador. El Viceministerio de Transporte también aplicó recientemente multas al youtuber conocido como Yeik, quien días atrás fue sancionado tras protagonizar una serie de videos en los que se le observa incumpliendo varias normas viales. En esa ocasión, las autoridades identificaron maniobras peligrosas y circulación en condiciones no permitidas para su tipo de vehículo, lo que derivó en la imposición de varias multas económicas y la advertencia pública por parte del VMT.

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Las autoridades salvadoreñas han intensificado la vigilancia y el monitoreo de conductas de alto riesgo en las carreteras, especialmente aquellas difundidas en plataformas digitales. El VMT reiteró que el respeto a la normativa de tránsito es fundamental para garantizar una movilidad segura para todos los ciudadanos. El mensaje institucional subraya que, más allá de las sanciones económicas, la conducta de los creadores de contenido en la vía pública debe ser responsable y ajustarse a las reglas, dado el impacto que sus acciones pueden tener entre sus seguidores y la sociedad en general.

Pronunciamiento del Viceministro de Transporte en redes sociales, tras la circulación del video en redes sociales./ (Redes de Nelson Reyes)

El aumento de casos en los que generadores de contenido incurren en prácticas peligrosas mientras graban material para redes sociales ha motivado un llamado a la reflexión sobre el uso responsable de la vía pública. Las autoridades insisten en que toda persona, sin distinción, debe cumplir con la ley, y que la popularidad en redes sociales no exime de las responsabilidades legales y civiles al conducir.

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El VMT concluyó que continuará aplicando sanciones conforme a la ley y reforzando los controles para desalentar conductas que pongan en peligro la vida y la seguridad en las carreteras salvadoreñas.