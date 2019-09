"Me cuestan las derrotas, he llegado a estar dos días sin hablar después de perder un partido en el que no hay mañana. Pero mi sensación es que nosotros no perdimos el oro, sino que ganamos la plata. Yo, que soy uno de los peores perdedores que he visto en mi vida, creo que ganamos la plata y que este equipo es espectacular y va a estar en mi corazón y en el de los argentinos por el resto de nuestras vidas", dijo Sergio Hernández minutos después de consumada la caída de Argentina. Ese valor que el entrenador le otorga al segundo puesto en un Mundial es el de la frente en alto, el de la mirada positiva de un torneo increíble que realizó el seleccionado argentino de básquetbol.