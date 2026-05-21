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La reprimenda de Tarantino a Brad Pitt en el rodaje de ‘Había una vez en Hollywood’: “No lo vuelvas a hacer o estarás muerto en este negocio”

Bruce Dern relató la escena que terminó con una dura advertencia del cineasta al actor ganador del Oscar

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La reprimenda de Quentin Tarantino a Brad Pitt en el rodaje de ‘Había una vez en Hollywood’
Una línea fuera del guion provocó un inesperado momento de tensión en el set de Había una vez en Hollywood. (Composición/AFP/REUTERS)

Una inesperada anécdota ocurrida durante el rodaje de Once Upon a Time in Hollywood volvió a poner bajo la lupa el intenso estilo de trabajo de Quentin Tarantino. El actor Bruce Dern reveló esta semana que el director reprendió duramente a Brad Pitt después de que el actor interrumpiera una toma durante una escena improvisada de la película estrenada en 2019.

La historia fue contada por el veterano artista en una entrevista exclusiva con PEOPLE durante el Festival de Cannes 2026, donde presentó el documental Dernsie, dirigido por Mike Mendez. El proyecto toma su nombre de los característicos momentos improvisados que el propio Dern suele incorporar en sus actuaciones.

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Según recordó el actor de 89 años, el episodio ocurrió mientras filmaban una escena entre su personaje, George Spahn, y Cliff Booth, interpretado por Pitt. En la película, Booth llega al rancho Spahn para visitar al anciano propietario, quien apenas logra reconocerlo.

“Cuando Brad Pitt me despierta en Había una vez en Hollywood, estoy en la cama, me levanto un poco aturdido y simplemente digo: ‘No estoy realmente seguro de lo que está pasando’”, contó Dern a PEOPLE. Esa línea no estaba en el guion y surgió espontáneamente durante la grabación.

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Bruce Dern y Brad Pitt en la película 'Había una vez en Hollywood'
El actor Bruce Dern contó que improvisó uno de sus famosos “dernsies” durante una escena con Brad Pitt. (Captura de video)

La improvisación tomó por sorpresa a Pitt, quien decidió detener la escena. “Estoy mirándolo. Brad cortó la cámara. Cortó la cámara. La expresión en el rostro de Quentin era increíblemente seria y le dijo: ‘Brad, ¿qué acabas de hacer?’”, recordó Dern.

De acuerdo con el actor, Pitt respondió: “Bueno, corté la cámara”. Fue entonces cuando Tarantino reaccionó con dureza. “Le dijo: ‘Nunca más en tu vida vuelvas a cortar una cámara o estarás muerto en este negocio. Ese es mi terreno. No detengas la acción’”, relató Dern.

La anécdota refleja la conocida obsesión de Tarantino por mantener la continuidad emocional y la espontaneidad dentro de las escenas. El director de Pulp Fiction y Kill Bill: Volume 1 suele permitir cierto margen para la improvisación de sus actores, pero también es reconocido por ejercer un control absoluto sobre el ritmo de las tomas y el trabajo de cámara.

Dern aseguró que, después de la reprimenda, la filmación continuó con normalidad. Pitt únicamente comentó: “Eso que dijo no estaba en el guion”.

El actor de 89 años compartió la anécdota mientras presentaba su documental Dernsie en Cannes (REUTERS/Gonzalo Fuentes)
El actor de 89 años compartió la anécdota mientras presentaba su documental Dernsie en Cannes (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

El veterano actor explicó que posteriormente improvisó otra línea que terminó convirtiéndose en uno de sus llamados “dernsies”: “No sé quién eres, pero me conmoviste hoy. Viniste a visitarme y ahora tengo que volver a dormir”.

Según el entrevistado, esa frase nació de una emoción genuina relacionada con el apoyo que recibió de Pitt y Leonardo DiCaprio durante la producción. “Ellos hicieron eso y me conmovió. De ahí viene todo esto”, señaló. “Siempre hay un pequeño trasfondo de algo real y no lo ensayo porque no lo sé hasta que realmente estamos haciéndolo”.

Bruce Dern reveló que otra emotiva frase improvisada nació del apoyo que recibió de Brad Pitt y Leonardo DiCaprio. (Archivo IMDb)
Bruce Dern reveló que otra emotiva frase improvisada nació del apoyo que recibió de Brad Pitt y Leonardo DiCaprio. (Archivo IMDb)

Once Upon a Time in Hollywood fue la tercera colaboración entre Bruce Dern y Tarantino, después de Django Unchained y The Hateful Eight. La película, ambientada en el Hollywood de finales de los años sesenta, siguió la historia del actor en decadencia Rick Dalton y su doble de acción Cliff Booth, en medio de los asesinatos perpetrados por la secta de Charles Manson.

La producción fue un éxito comercial y de crítica. Además, Brad Pitt ganó el Oscar a Mejor Actor de Reparto por su interpretación de Cliff Booth.

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