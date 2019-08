"Esto ha cambiado completamente mi perspectiva. Al final del tiempo que esté aquí en la Tierra, cuando eso llegue, no pienso que lo primero que me pase por la mente sea cuántas medallas de oro gané", dijo Adrian durante una entrevista con The Associated Press antes de competir en los Juegos Panamericanos de Lima, donde las pruebas de natación arrancan este martes.