"La verdad yo no soñaba estar en Tokio por cosas que me han estado diciendo de que no puedes, de que sólo ganas por suerte o que eres muy flojo y la verdad yo no sé por qué dicen que si eres flojo no puedes lograr algo, la verdad yo sí soy flojo", mencionó durante un acercamiento con los medios después de su oro individual.