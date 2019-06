"Es un criterio. Sea como sea, si soy dos o tres, tendré que jugar a mi mejor nivel para aspirar a lo que aspiro. Evidentemente es mejor ser número 2 que 3 pero si ellos consideran que debo ser 3, lo aceptaré y lucharé para intentar ganar los partidos que me toquen y competir bien con los rivales que me toquen. Lo único que a mí no me parece bien de esta historia es que solo sea Wimbledon el que lo haga. No respetan el estatus que algunos jugadores se han ganado a lo largo de la temporada jugando bien en las diferentes superficies", criticó el tenista balear en una entrevista a Movistar Plus.