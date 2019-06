"No puedo, no lo recuerdo", responde Bleier al ser preguntado sobre qué le pasó por la mente cuando por fin logró regresar al emparrillado. "Cuando volví en ese año a los campos de entrenamiento en St Vincent's College, fue un año largo, fue un año complicado y me dieron una chance, me dieron una oportunidad y fue como pensar 'tal vez volví muy pronto', me impulsaron pero tal vez no estaba listo para jugar, pero me sentí bien de ser parte de la organización, me sentí bien de ser alguien y estar de vuelta ahí y eso me ayudó mucho".