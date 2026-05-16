México

Feministas critican que pinten de morado la CDMX pese a denuncias de represión en 8M y casos de revictimización a mujeres

El colectivo Brujas del Mar respondió al posicionamiento sobre que la pintura también busca destacar la lucha feminista

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Colectivos feministas critican uso de pintura morada en CDMX. | x- Clara Brugada
Colectivos feministas critican uso de pintura morada en CDMX. | x- Clara Brugada

El uso del color morado para cambiar la imagen de la Ciudad de México rumbo a la Copa Mundial FIFA 2026 ha generado una serie de críticas tanto por parte de la ciudadanía en general como por figuras de políticas.

En su mayoría, la coversación sobre el uso del color morado gira entorno a que algunos no lo consideran una buena decisión para la estética de la capital del país y también a los señalamientos contra la jefa de Gobierno, Clara Brugada, al acusar que le ha dado prioridad a pintar la capital del país por encima de arreglar la infraestructura, especialmente de dranaje ante la temporada de lluvias.

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No obstante, ahora se suma la perspectiva feminista, luego de que los diputados del Cogreso de la Ciudad de México defendieron que calles, puentes peatonales y cruces se pinten de morado, al señalar que es el color del movimiento contra la violencia hacia las mujeres.

Colectivos feministas como ‘Brujas del Mar’ cuestionó este argumento, recordando que en diversas ocasiones se han denunciado actos de represión y agresiones contra las asistentes de la Marcha 8M por el Día Internacional de la Mujer, en la capital del país.

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En su cuenta de X, el colectivo agregó que también continúan los casos de revictimización a mujeres víctimas de violencia y las autoridades capitalinas no se han reunido con las madres buscadoras.

“O sea que han pintado la CDMX de morado quesque por el color que representa el movimiento de las mujeres por la lucha de sus derechos a la vez que han criminalizado al movimiento feminista, investigándolas, mandándoles granaderos, bloqueando calles para que no puedan manifestarse, abriéndoles carpetas de investigación, donde la impunidad y revictimización en casos de violencia contra las mujeres es constante, donde las puertas están cerradas a madres buscadoras… en fin. Puro simbolismo vacío y esperan que una aplauda", escribió la organización en la red social.

Usuarias de redes sociales se unieron a esta crítica, señalando que la Ciudad de México es uno de los estados con más casos de desaparición de mujeres.

“Si la ciudad es de todos, ¿por qué pintarlo del color de los movimientos de mujeres?Si el morado es por las mujeres, ¿por qué la CdMx es uno de las principales ciudades donde desaparecen mujeres?Y si el morado es por las luchas feministas, ¿por qué nos gasean y agreden cada #8M y bloquean los accesos al zócalo?#Hipocritas“, escribió la usuaria @CarlaEUrenaA.

Diputados de Morena defienden uso de color morado

Diputados de Morena en la Ciudad de México defendieron las imagenes utilizadas por el gobierno local y destacan que su diseño está inspirado en las raíces mexicas y en el significado social de la ciudad.

Legisladores explican que la imagen incluye el corazón de Copil, tomado de códices prehispánicos, un ajolote como símbolo de regeneración —especie representativa de Xochimilco—, además de elementos como maíz, cempasúchil, dalia, nopal y colibrí, todos presentes en la historia y la biodiversidad del Valle de México.

La bancada de Morena indicó que el color morado del logo responde a su uso por parte de mujeres en marchas y movimientos por una ciudad libre de violencia.

Por ello, consideraron que incorporar este color en la imagen institucional busca reconocer a quienes han impulsado la equidad y la libertad en la capital, sostienen los legisladores.

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