Es por esta razón que al momento de producirse lo que se conoce como FIFA-Gate, caen por "lavado de dinero" dirigentes de la Conmebol y de la Concacaf que no eran el objeto directo de la investigación, pero sus delitos resultaban tan graves y flagrantes (coimas por venta de derechos de televisión de sus federaciones, lavado de activos, etc.) que resultaría imposible para cualquier Justicia ordenada e independiente, no proceder con el peso de la ley.