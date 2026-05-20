Cintia Cossio reveló cuánto paga por la pensión del colegio de su hijo: Aida Victoria Merlano quedó impresionada con la millonaria cifra

La influencer explicó en una transmisión en vivo cuánto invierte en la educación de su hijo y provocó reacciones de sorpresa y debate entre los usuarios en redes sociales - crédito @anthonycs62/ TikTok

La creadora de contenido Cintia Cossio volvió a ser tema de conversación en redes sociales tras revelar cuánto paga cada mes por la educación de su hijo Thiago. El dato se conoció durante una transmisión en vivo donde Cossio conversó abiertamente junto a Aida Victoria Merlano y Andy Rivera sobre temas personales y cotidianos.

En medio del diálogo, Cossio fue consultada sobre los gastos relacionados con la educación de sus hijos. Tras una pausa, la influencer antioqueña respondió: “Yo creo que vale como 4 millones al mes”, refiriéndose al colegio privado donde estudia su hijo mayor, Thiago, de 10 años.

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Esta cifra, que equivale a casi 50 millones de pesos al año solo en el pago por la educación del menor, generó sorpresa, tanto en quienes acompañaban la charla como en los usuarios que siguieron la transmisión.

Cintia Cossio revela el costo de la educación privada de su hijo y sorpendió hasta a Aida Victoria Merlano - crédito @soycintiacossio/ Instagram

La reacción de Aida Victoria Merlano no pasó desapercibida. La influencer barranquillera, conocida por su estilo espontáneo, repitió el monto con asombro: “Cuatro millones de pesos mensuales, vea, Emiliano (hijo de Aida), menos mal va a aprender desde casa”. Sin embargo, Cintia la sorprendió al revelarle: “Es que el mío estudia en la casa, él tiene educación virtual y aparte tiene niñeras y escoltas”.

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Cintia Cossio ha manifestado en repetidas ocasiones que la educación de sus hijos es una prioridad en su vida.

Por su parte, Aida Victoria Merlano también ha compartido detalles sobre la crianza de su hijo Emiliano, quien todavía no cumple un año. Durante la conversación, mencionó que desde el nacimiento preparó un fondo de ahorro destinado a la educación universitaria del niño, reafirmando la importancia que ambas influencers otorgan a la formación de sus hijos.

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Tras la revelación de la cifra, las redes sociales se llenaron de comentarios. Algunos usuarios expresaron su sorpresa por el alto costo, mientras otros defendieron la decisión de invertir en educación privada si se cuenta con los recursos.

“yo pago 3 millones y medio y no soy influencer”, “En Bogotá un colegio bueno está entre 8 y 10″, “Aída cuando supo que era virtual y pagan 4 MILL”, “Y como cuánto sería presencial 🫠“ (sic) , son algunas de las reacciones.

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