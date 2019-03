"Me hizo sentir incómoda y frustrada que Kubrat Pulev me tratara de una manera tan poco profesional. No alenté ni consentí a que el señor Pulev me agarre la cara, me bese o me agarre por la espalda. Besar a una mujer en sus labios sin su consentimiento y agarrarla no es aceptable. Ninguna mujer debe ser tratada de esta manera", concluyó.