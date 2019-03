Ella es la 14° clasificada en la división de peso mosca, con un récord de 8 victorias y 4 derrotas en la UFC. Pero Paige también es una celebridad porque participó en el famoso show de baile Dancing With The Stars y un programa de cocina llamado Chopped . Además, el año pasado, publicó su autobiografía titulada Rise: Surviving the Fight of My Life, donde dio detalles de la violación que sufrió por un grupo de jóvenes cuando era estudiante.