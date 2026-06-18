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Julián Quiñones, un jugador que Falcao extrañó para la Selección Colombia: “Nos hemos perdido de un gran talento”

El delantero hace parte de México porque se nacionalizó en 2023, rechazó a la Tricolor y marcó el primer gol en el Mundial 2026

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Julián Quiñones destacó en el partido inaugural del Mundial 2026 con México, al marcar gol en el triunfo 2-0 frente a Sudáfrica - crédito Kai Pfaffenbach/REUTERS
Julián Quiñones destacó en el partido inaugural del Mundial 2026 con México, al marcar gol en el triunfo 2-0 frente a Sudáfrica - crédito Kai Pfaffenbach/REUTERS

La decisión de jugar para México fue, para Radamel Falcao García, un asunto personal en el caso de Julián Quiñones, aunque el delantero colombiano lamentó que la Selección Colombia haya perdido a un futbolista al que considera de gran nivel.

Consultado sobre su elección de representar a la escuadra norteamericana, pese a haber nacido en Nariño, Falcao afirmó que se trata de una determinación íntima. También sostuvo que México le abrió las puertas hace tiempo y que, desde la perspectiva colombiana, su ausencia implica la pérdida de un gran talento.

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Durante una conversación en ESPN, a Falcao le preguntaron de forma específica por Quiñones, a quien el medio señaló como autor del primer gol en aquel compromiso. El exdelantero evitó profundizar sobre la decisión, pero dejó clara su valoración del atacante.

“Son decisiones muy personales, yo no me puedo meter en una decisión tan íntima. Creo que México le abrió las puertas hace mucho tiempo y terminó sintiéndose parte de la cultura mexicana y ha decidido representarlos”, afirmó.

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“Es un orgullo verlo brillar en otro país”

Falcao completó su respuesta con un mensaje de pesar por no verlo con la camiseta colombiana. Aun así, reconoció el nivel del delantero y su presente con el seleccionado mexicano, pues hizo toda su carrera en ese país antes de llegar al fútbol de Arabia Saudita.

Para los colombianos es una lástima porque nos hemos perdido de un gran talento y es orgullo poder verlo brillar en otro país”, señaló Falcao en el canal deportivo, en el que será comentarista durante la Copa del Mundo.

México le apostó a Julián Quiñones como titular en el Mundial 2026 y el colombiano respondió con gol en el estadio Ciudad de México - crédito Hannah Mckay/REUTERS
México le apostó a Julián Quiñones como titular en el Mundial 2026 y el colombiano respondió con gol en el estadio Ciudad de México - crédito Hannah Mckay/REUTERS

Quiñones nació en Magüi Payán, Nariño, y se fue muy joven a México para buscar oportunidades con el objetivo de iniciar su carrera profesional. Allí debutó y ganó reconocimiento por sus actuaciones en Atlas y América, equipos con los que fue campeón.

Ese proceso influyó en su decisión de representar a México. En 2023, Néstor Lorenzo intentó convencerlo de jugar para Colombia, pero el delantero prefirió al seleccionado mexicano.

Análisis sobre Uzbekistán

Radamel Falcao advirtió que Colombia debutará ante un rival más exigente de lo que sugiere el favoritismo previo: según el exdelantero samario, Uzbekistán combina presión alta, orden defensivo y transiciones rápidas, un perfil que puede obligar al equipo de Néstor Lorenzo a alterar hábitos de juego desde su primer partido en la Copa del Mundo.

El diagnóstico del máximo goleador histórico de la Tricolor apunta a una dificultad concreta: equipos superiores ya han tenido problemas para imponer condiciones en el torneo, una tendencia que, a su juicio, exige prudencia pese a la mayor calidad individual de la selección colombiana.

Radamel Falcao es el máximo anotador en la historia de la selección Colombia de mayores - crédito FCF
Radamel Falcao es el máximo anotador en la historia de la selección Colombia de mayores - crédito FCF

Yo creo que tenemos que ser muy equilibrados. Si bien Colombia tiene más calidad que el equipo uzbeco, la tendencia en este Mundial es que a los equipos que son superiores les ha costado dar ese paso y terminar ganando un encuentro”, afirmó Falcao.

La advertencia central del exatacante se concentra en la forma en que el conjunto asiático disputa cada salida rival. “Lo que hemos visto de Uzbekistán es un equipo que presiona muy fuerte, muy alto, que le gusta la presión alta desde la salida de meta del arquero rival y que persiguen en todas partes del campo”, señaló al medio ESPN.

“Colombia va a estar obligada”

Para Falcao, esa presión puede afectar uno de los rasgos más reconocibles del equipo colombiano. Según explicó, la selección de Néstor Lorenzo suele buscar la pelota, asociarse y acumular pases, pero no tiene garantizado que podrá hacerlo con comodidad ante un adversario que reduce espacios y persigue en todo el campo.

Colombia va a estar obligada quizá a cambiar en ciertos momentos su estilo o su ADN de juego, porque nosotros somos futbolistas que nos gusta buscar la pelota, asociarnos, acumular muchos pases, pero yo no sé si Uzbekistán nos va a permitir hacer eso tan fácilmente”, explicó.

Mundial 2026 – Selección de Colombia – Selección de Uzbekistán – Perú – deportes – 16 junio
Uzbekistán puede traerle problemas a la Selección Colombia por su juego defensivo y contragolpes - crédito Uzbekistan Football Association

Falcao también describió una estructura defensiva que, a su entender, refuerza la complejidad del cruce: “Juegan con una línea de cinco atrás, una línea de cinco que juega muy organizada. Yo creo que esto hace parte del ADN del entrenador que tienen, porque viene de una escuela italiana o del catenaccio, donde hay un orden que prima en todos los equipos italianos”.

A partir de esa lectura, Falcao planteó una vía para intentar desequilibrar el partido. “Me parece que Colombia va a tener que amenazar el espacio, tratar de usar jugadores que corran a las espaldas y de ahí intentar buscar hacer diferencia”, aseguró.

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