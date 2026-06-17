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EN VIVO| Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 17 de junio: Movilización en Tlalpan afectará calzada Acoxpa, aquí las alternativas viales

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13:08 hsHoy

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México anticipó este miércoles una movilización que afectará la zona de la calzada Acoxpa y la avenida Acoxpa, en la colonia Vergel del Sur, alcaldía Tlalpan, a partir de las 10:00 horas.

La dependencia pidió a los conductores calcular tiempos de traslado adicionales antes de salir y considerar rutas alternas para evitar contratiempos.

Las opciones disponibles para rodear la zona son: la avenida División del Norte, la avenida Canal de Miramontes, la calzada del Hueso, la calle San Juan de Dios y el anillo Periférico.

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