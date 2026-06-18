Colombia

Futbolista con pasado en Millonarios hizo público por quién votará en segunda vuelta presidencial: “Firme por la Patria”

Colombia elegirá el próximo presidente de la República el domingo 21 de junio cuando se desarrolle la segunda vuelta presidencial entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda

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El futbolista con pasado en Millonarios y Junior de Barranquilla, aseguró que el apoyo al deporte que brinda el candidato De La Espriella es la principal razón de su voto - crédito Jhonny Ramirez

Jhonny Ramírez hizo público que votará por Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta presidencial de las elecciones en Colombia. A través de un video difundido en sus redes sociales, el futbolista con pasado en Millonarios criticó el Gobierno del presidente Gustavo Petro y expuso las razones por las que su voto será por el candidato De la Espriella.

Ramírez comenzó con la crítica al presidente Petro porque, bajo su concepto, ha perjudicado la imagen de la Selección Colombia de cara a la Copa del Mundo 2026. “Cómo será de dañino Petro, que fue el primer presidente de la República de Colombia que le dañó la imagen a la Selección sin que haya comenzado a jugar el Mundial 2026″, dijo el deportista.

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Precisamente, en el deporte basa sus razones para votar por Abelardo de la Espriella por encima de Iván Cepeda: “Soy del municipio de Envigado, y el deporte me cambió la vida. Por eso, en estas elecciones de segunda vuelta, voy a votar por los que invierten en el deporte, no cancelan juegos nacionales ni internacionales, y saben que el deporte es una herramienta de transformación social. Por eso, yo estoy firme por la patria”, dijo Ramírez.

Fueron las dos primeras ocasiones en las que Ramírez se refirió públicamente a la política colombiana. En sus redes sociales, el jugador comparte recuerdos de momentos que vivió como deportista, promociona algunos emprendimientos, sobre todo de restaurantes, pero no hablaba de política, hasta la exposición de su voto en la segunda vuelta presidencial, que será el domingo 21 de junio, entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m.

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El futbolista con pasado en Millonarios aseguró que el Jefe de Estado le daño la imagen al equipo antes de su participación en la Copa del Mundo 2026 - crédito Jhonny Ramírez

Propuestas en deporte de Abelardo de la Espriella

De acuerdo con lo que expone el sitio web del candidato presidencial, www.defensoresdelapatria.com, estas son las ideas en el ámbito deportivo del candidato De la Espriella para implementar en Colombia si se convierte en presidente:

  • Pacto Nacional por el Deporte: una propuesta para blindar financieramente el deporte colombiano y evitar que el alto rendimiento y la infraestructura dependan de los recortes anuales del presupuesto público.
  • Alianzas público-privadas y mecenazgo: promover la llegada de inversión privada mediante incentivos fiscales, ofreciendo beneficios tributarios a grandes marcas internacionales (como Nike o Adidas) si patrocinan directamente a atletas y programas locales.
  • Deporte como prevención: utilizar las escuelas y la formación deportiva como la principal herramienta de prevención social, buscando que los jóvenes ocupen su tiempo libre y se alejen de las drogas y el crimen.
En la imagen aparecen tres jugadores que pasaron por Millonarios y son muy recordados Jhonny Ramírez, Mayer Cándelo y Dayro Moreno - crédito Dimayor
En la imagen aparecen tres jugadores que pasaron por Millonarios y son muy recordados Jhonny Ramírez, Mayer Cándelo y Dayro Moreno - crédito Dimayor

¿Quién es Jhonny Ramírez?

Jhonny Ramírez fue un futbolista colombiano que se destacó como volante de marca en el fútbol profesional colombiano, especialmente recordado por su paso por Millonarios FC, donde fue una de las piezas importantes del equipo campeón de la Liga colombiana en 2012.

Nació en Antioquia y comenzó su carrera profesional en Envigado FC, club donde debutó en 2002. Durante sus cerca de 18 años como profesional pasó por varios equipos del fútbol colombiano, entre ellos Real Cartagena, Boyacá Chicó FC, Millonarios FC, Junior FC, Cúcuta Deportivo, Cortuluá y Leones FC.

Su mejor etapa llegó con Millonarios entre 2012 y 2014. Hizo parte del plantel dirigido por Hernán Torres que consiguió la estrella 14 del club en el Torneo Finalización 2012, un título muy esperado por los aficionados azules después de más de dos décadas sin campeonatos de liga.

Jhonny Ramírez habló del proceso de Alberto Gamero en Millonarios
Con la camiseta del Embajador, jugó 79 partidos entre 2012 y 2013 - crédito Imagen ilustrativa Infobae/Millonarios

Además de ese título, Ramírez también fue campeón con Boyacá Chicó en 2008 y con Junior obtuvo la Copa Colombia en 2015, consolidando una carrera con varios logros en el fútbol nacional.

En 2020 anunció su retiro del fútbol profesional. Ramírez explicó que la decisión estaba relacionada con nuevos proyectos personales, familiares y académicos, además de querer cerrar su etapa como futbolista después de cumplir el sueño de ser profesional.

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