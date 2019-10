-El caso de Your name es muy curioso. Por ejemplo, hay una presencia sintoísta por primera vez en su cine. Y sí, cuando Your name estalla en todo el mundo, inmediatamente lo empiezan a denominar el Nuevo Miyazaki. Por suerte ya hemos dejado lo del Dinsey japonés. Pero yo creo que a Shinkai no se lo puede considerar así, porque justamente son directores muy distintos. Hay otros que sí están más cerca de ese universo narrativo, con muy buen cine, pero que no han alcanzado esa fama. Creo que el fenómeno se explica en que este es su primer filme con final feliz. Yo adoro a Shinkai, es un director maravilloso, pero los anteriores finales son todos muy tristes y deprimentes. Y también que ha cambiado de distribuidora, se ha ido a Toho, que distribuye a Ghibli. Ahí hubo un cúmulo de factores, de un público huérfano queriendo encontrar un nuevo Miyazaki, el boca a boca, la banda sonora también ayudó mucho en el éxito. Hubo un caldo de cultivo, la película es muy buena, pero no es la mejor de Shinkai, que para mi es Cinco centímetros por segundo. Todo el cine de Shinkai dialoga mucho consigo mismo. Tanto Cinco centímetros... como Your name tienen planos narrativos idénticos, pero que se leen diferente, de una manera opuesta.