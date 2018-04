"Lo que impulsa la animación es la voluntad de los personajes. No representas el destino, representas la voluntad. Incluso si el destino existe", afirmó el creador de Totoro. El gran poder de Miyazaki es lograr hacernos sentir vulnerables y fuertes a la vez. Cuando le preguntaron cuál era su mayor motivación para hacer sus películas no lo dudó ni un segundo: "Los niños. No uno en particular, los niños en general". Tal es así que lo primero que hace cuando llega al estudio es ir a visitar a los niños de la guardería de Ghibli. No puede empezar a dibujar si no los saluda y estudia de lejos su inocente comportamiento. Es por ese motivo que sus obras, nutridas de las vitaminas de la ilusión, están divorciadas del pesimismo apocalíptico que caracteriza a Miyazaki como ser humano. Al hacer películas, él se da el lujo de pensar como niño, no como adulto. Y su principal función, y responsabilidad, es no imponerle a esos niños su visión descorazonada del presente y el futuro. Cuidarlos de su propia melancolía.