Don’t cry for me Argentina no siempre se llamó así. Nació con otro nombre: It’s only your lover returning (Es solo el regreso de tu amante). Después cambió a All through my crazy and wild days (A lo largo de mis días locos y salvajes). Hasta llegar al título por el que se la conoce, una opción muy superior a las anteriores aunque Tim Rice se opuso durante semanas porque, no sin razón, sostenía que esa frase no tenía relación con el resto de la letra de la canción.