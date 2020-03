La editorial Hachette anunció que no publicará la autobiografía del director de cine estadounidense Woody Allen, cuyo lanzamiento estaba previsto el 7 de abril, tras recibir una ola de críticas. “Hachette Book Group ha decidido que no publicará las memorias de Woody Allen A Propos of Nothing” y “devolverá todos los derechos a su autor”, dijo Sophie Cottrell, portavoz de la editorial, en un correo electrónico enviado a la agencia AFP.