Y si bien el tema de esa ausencia-presencia ya estaba planteada en los días previos, lo que provocó revuelo fueron las declaraciones de la presidenta del jurado principal, la argentina Lucrecia Martel, acerca de su no asistencia a la gala de presentación de El oficial y el espía (basada en el célebre caso Dreyfus) en solidaridad con las mujeres de su país que atraviesan situaciones similares: "No voy a asistir a la gala de Polanski porque represento a muchas mujeres que estamos luchando en Argentina por cuestiones como ésta, no deseo ponerme de pie y aplaudir", dijo durante una rueda de prensa. Es que Polanski sigue siendo requerido por la Justicia de Estados Unidos por la violación de una menor en 1977, lo que le generó la expulsión del ente que organiza los Oscar. Samantha Geimer acusó a Polanski de haberla violado cuando ella tenía 13 años y él 43. En una serie de idas y vueltas con su testimonio, ante el temor a terminar en prisión, el director abandonó Estados Unidos. Años después, si bien confirmó que fue violada por él, Geimer hizo público su perdón a Polanski. Como el caso está pendiente, él no viaja ni a EE.UU. ni a ningún país que pueda extraditarlo.