–Sí, claro. Héctor no tiene la menor idea de dónde va un cenicero. Es una gran ventaja, porque imagínate tener de marido a un interventor. Me ha divertido mucho toda la vida, es una cosa que aprendí desde chica. Ir de compras no me gusta, pero ir al FONART (N. de la R., en México, Fondo Nacional para el fomento de las artesanías) me encanta. O ir a una tienda de muebles, aunque no me pueda comprar nada. Mis tapetes están muy viejos, fui a una tienda, sale una chica persa y entonces me dice que venía a mi casa. Vino con dos hombres y veinte tapetes, permití que sacara todos los muebles y que me extendiera un tapete de 2924 hilos rojo. Luego me dijo: –Te los dejo para que los vea tu esposo. ¿Mi esposo? Si le digo que hay un tapete que cuesta 120 mil pesos se cae muerto. Se muere. Amaneció, desayunamos, oye, Héctor, ¿no notas nada raro? Me dice: no. Toda la casa estaba llena de tapetes. Le pregunto, ¿te gusta nuestra casa? Y me contesta: Claro que me gusta nuestra casa. Total que nunca vio los mentados tapetes.