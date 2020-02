La plasmación gráfica de las chicas Ghibli se aleja por completo del erotismo que hoy pareciera caracterizar a las mujeres del cine de acción (o del cine y punto). Ni trajes de cuero ajustados como los de la Viuda Negra, ni tetas grandes y cintura chiquita como las protagonistas clásicas del animé. Estas heroínas no usan maquillaje, prefieren la ropa cómoda y tienen el pelo corto. La idea no es transmitir un mensaje a través de sus cuerpos sino destacar su complejidad psicológica y su fuerza moral por encima de la carga sexual y de la connotación de la mujer como objeto. Esto no quiere decir que estén masculinizadas, no son chicas varoniles en lo absoluto: son chicas y punto y el atractivo está en su mente.