El álbum Slow Train Coming se grabó en muy poco tiempo. Son composiciones urgentes y, con excepción de Slow Train, todas expresan sin rodeos su nueva devoción hacia Jesús. En ese sentido, los títulos son bastante claros: I Believe In You (Creo En Ti), Gonna Change My Way Of Thinking (Voy A Cambiar Mi Forma De Pensar) o When He Returns (Cuando Él Regresa). Precious Angel (Ángel Precioso) estaría dedicada a Mary Alice Artes, la responsable de su renacimiento espiritual, mientras que Man Gave Names To All The Animals (El Hombre Le Dio Nombres A Todos Los Animales) es una especie de reggae sobre el Génesis en el que Bob termina describiendo a la serpiente sin nombrarla porque, según él, en su alma estaba el diablo.