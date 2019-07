Quizás la memoria colectiva encuentre en el rostro y la guitarra de Joan Baez la imagen precisa para señalar cómo la juventud y el arte se dieron cita en los años sesenta para oponerse a la guerra que llevaba adelante Estados Unidos en Vietnam. Baez, nacida en 1941 en Nueva York, se convirtió en la voz de la canción de protesta, en la voz de la paz y a los 19 años comenzó su carrera musical, siempre munida de su guitarra y unas letras aguerridas y potentes al ritmo del folk. Sesenta años después, este domingo se despedirá de los escenarios con un recital en Madrid. "Jamás imaginé esto que nos está pasando", declaró Baez: "A la gente no le importa si Trump tiene razón o no, si dice la verdad o no. Son felices con la mentira. Trump es un poco como Hitler, pero menos inteligente", dijo. Sin embargo, la cantante no se retira por su azoro histórico, sino por una consciencia en el desgaste de las posibilidades de su voz. "Estoy muy agradecida por mi vida, es una vida extraordinaria", dijo a la Televisión Española antes de la serie de recitales que culminarán este sábado en Barcelona y el domingo en el teatro Real de Madrid con un largo camino en los escenarios y en el compromiso público.