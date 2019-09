"La única clase a la que quería asistir era al taller de no ficción dictado por Joe McGinniss, pero no estaba abierta para los estudiantes de primer año", dice Bret Easton Ellis. "Igual le mandé todos los textos que había escrito en la secundaria. Uno era acerca de una novia cuyo padre era gay. Otro acerca de un chico al que veía en secreto que era agresivamente heterosexual y cuyo padre era religioso. Estaban escritos en un estilo Joan Didion, ambiguos, nada se explicaba nunca. Nada tipo: 'Mis sentimientos por Mat eran complicados', sino: 'Matt me invita a salir. Sus padres no están en casa. El jacuzzi está prendido. Abrimos una botella'. McGinnis me envió una nota al día siguiente: 'Encontrémonos'. No sólo ya estaba en su clase, sino que envió mis textos a su agente y a su editor. Estaba encantado, pero yo estaba también asustado".