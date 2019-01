No tengo dudas de que de estos crímenes cometidos contra las mujeres hablará mucha de la literatura negra que se está escribiendo en estos momentos en la Argentina. Porque quién sino el género negro para contar una sociedad. Y para hacer justicia; aunque sea justicia poética.

Por último, quiero hablar unos instantes de Manuel Vázquez Montalbán. Como tantos argentinos que nos gusta la novela negra, y a diferencia de otros ganadores de este premio, he leído a Montalbán. Y he disfrutado a su Pepe Carvalho. Pero nunca lo conocí. A pesar de eso, tengo la sensación de que sí nos hemos visto alguna vez. No sé si por la cantidad de anécdotas que lo tienen de protagonista y he escuchado relatadas por escritores amigos. O por el homenaje que le hace Andrea Camillieri con su Comisario Montalbano. O porque he leído en Un golpe de vida, de Juan Cruz Ruiz, la escena en la que MVM muere en el aeropuerto de Bangkok buscando la puerta de embarque y, como Juan Cruz, tengo la sensación de que estuve allí. O porque él estuvo en mi ciudad y escribió el Quinteto de Buenos Aires. O porque era hijo de un gallego pero creció rodeado de catalanes como yo. No lo sé, lo cierto es que siempre lo he sentido cercano. Sin embargo, ¿qué voy a contarles yo de Vázquez Montalbán o de Carvalho que no sepan?, me preguntaba cuando tenía que preparar estas palabras. Y entonces un amigo me ofreció una caja con siete libritos que hizo la editorial Planeta en el 97 para conmemorar los 25 años de Pepe Carvalho. Y uno de esos libritos trae "las 101 preguntas sobre Carvalho", una especie de test de memoria lectora que por supuesto devoré. Las preguntas están clasificadas de mayor a menor complejidad. Por ejemplo, entre las muy fáciles está: ¿Por qué quema libros Pepe Carvalho? Y la respuesta se encuentra a lo largo de toda su obra: Porque no le han enseñado a vivir. Entre las fáciles: ¿De qué se disfrazó Carvalho en una fiesta de final de despedida ofrecida en un balneario? La respuesta, en El Balneario: De detective privado. Entre las difíciles: ¿Cuál es el único libro de Vázquez Montalbán que ha quemado Carvalho? La respuesta en Historias de política ficción: Tatuaje. O las muy difíciles: ¿Cuál es la única ciudad en la que Carvalho no consigue dormir nunca? La respuesta en Asesinato en el Comité Central, El premio, Asesinato en Prado del Rey y otras historias sórdidas: En Madrid.