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Alejandro Fernández muestra su emoción por cantar en la inauguración del Mundial 2026: “Es un verdadero honor”

El Potrillo formará parte de los eventos musicales rumbo a la Copa del Mundo

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El artista mexicano aseguró sentirse orgulloso de representar al país ante millones de personas.
El artista mexicano aseguró sentirse orgulloso de representar al país ante millones de personas.

Alejandro Fernández será una de las figuras mexicanas que participarán en las actividades culturales y musicales relacionadas con el Mundial de 2026, torneo que tendrá a México como una de las sedes principales. El cantante compartió su emoción tras confirmarse su presencia en uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.

A través de redes sociales, el intérprete de música regional mexicana habló sobre lo significativo que resulta para él formar parte de una celebración internacional de esta magnitud y destacó el orgullo que siente por representar al país mediante la música.

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“Es un verdadero honor ser parte de esta celebración. Vivirlo de cerca, con todo lo que representa, me llena de orgullo y me recuerda el gran privilegio que es llevar y representar nuestra música mexicana ante el mundo”.
El intérprete de “Hecho en México” celebró formar parte de una edición histórica para el país.
El intérprete de “Hecho en México” celebró formar parte de una edición histórica para el país.

El artista formará parte de distintos espectáculos y presentaciones organizadas previo al arranque de la Copa del Mundo de 2026, evento que marcará un momento histórico para México al convertirse en el primer país en recibir tres ediciones mundialistas.

La inauguración en territorio mexicano se tiene prevista en el Estadio Banorte, recinto que será uno de los escenarios principales de la competencia organizada junto a Estados Unidos y Canadá.

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El colombiano estará con figuras como Alejandro Fernández, Danny ocean, Belinda, Los Ángeles Azules y Maná en la inaugración del certamen - crédito @fifaworldcup/Instagram
El colombiano estará con figuras como Alejandro Fernández, Danny ocean, Belinda, Los Ángeles Azules y Maná en la inaugración del certamen - crédito @fifaworldcup/Instagram

Además de Alejandro Fernández, otros artistas nacionales e internacionales también fueron considerados para participar en conciertos, ceremonias y actividades culturales vinculadas al torneo. Entre los nombres que destacan se encuentran Maná, Los Ángeles Azules, Belinda, J Balvin, Tyla y Danny Ocean.

La intención de los organizadores es que la música y la cultura de distintos países acompañen el ambiente futbolístico que se vivirá durante la Copa del Mundo, especialmente en las ciudades sede del torneo.

En el caso de Alejandro Fernández, su participación llega en medio de la gira “Hecho en México”, espectáculo con el que ha recorrido diferentes ciudades y países interpretando rancheras y música regional mexicana. El cantante ha mantenido una fuerte presencia internacional en los últimos años, llevando temas tradicionales a públicos de distintas partes del mundo.

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El anuncio de su integración a las actividades mundialistas generó reacciones positivas entre sus seguidores, quienes celebraron que uno de los artistas más representativos del regional mexicano tenga presencia en un evento de alcance global.

Con esto, el Mundial de 2026 no sólo promete ser una fiesta futbolística para México, sino también una plataforma internacional para mostrar parte de la identidad cultural y musical del país ante millones de aficionados alrededor del mundo.

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