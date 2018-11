Ahora bien: alcanza todo esto para entender la importancia técnica e histórica de ese corto, pero no para comprender la popularidad universal de nuestro ratón. Su diseño simple es producto de un truco de dibujantes: es más fácil animar círculos que líneas rectas y, si miran con atención, no importa cómo Mickey se mueva, sus dos orejas siempre están en la misma posición, como si fueran esferas, no círculos. Los primeros cortos después de Steamboat… no son demasiado elaborados, pero tenían mucho humor y eso permitió sostener al personaje hasta que vino el crack de 1929 y los años de la Gran Depresión.