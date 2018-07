"Luego de la ruptura amarga, Walt comenzó a contar el cuento de que había creado a Mickey solo, dejando a Iwerks fuera de la ecuación", dijo Ryan en una entrevista con The New York Post. "A medida que le iba agregando detalles, la gente comenzó a comprender que no era verdad. Walt sabía que lo que el público quería no era una verdad sin glamour sino una leyenda, un mito".