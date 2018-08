El '67 no fue un año más en la historia de la música, aquel año salieron muchos discos que en la actualidad son considerados clásicos, como Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band (The Beatles), Are You Experienced (The Jimi Hendrix Experience), I Never Loved a Man the Way I Loved You (Aretha Franklin), John Wesley Harding (Bob Dylan), Buffalo Springfield Again (Buffalo Springfield), Songs of Leonard Cohen (Leonard Cohen), The Doors (The Doors), Surrealistic Pillow (Jefferson Airplane) y Disraeli Gears (Cream), entre otros