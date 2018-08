—Hay precio y valor, que son dos cosas distintas. Me parece que hay que valorar, si puedo valorar a una obra más que otra en base a mi formación. Ponerle un precio es difícil. Cuando hablás de escritores no decís Auster vale más que Houellebecq. No sabes cuánto cobraron de honorarios, y el libro vale lo mismo. El precio de este objeto que es el arte yo realmente no lo entiendo. Deviene de parámetros que no son del valor estético. Son de si hay muchos, si hay pocos, si el tipo vendió, si no. Es especulación. Depende de cosas extra artísticas. Entonces no veo el correlato. Siempre me parece un misterio un poco ridículo. Entiendo que los futbolistas ganen mucha plata porque entiendo que hacen ganar esa plata. Messi al Barcelona le hace ganar mucho dinero. Eso lo entiendo, le están pagando un porcentaje de ese mundo loco de sponsors. En el mundo del arte no lo entiendo. Lo conozco, lo respeto, bah, no sé si lo respeto. Pero hay algo que está mal ahí. Y yo no tengo la solución. ¿Por que vos no te podés comprar una obra? ¿Por qué tenés que ser millonario? Me parece mal.