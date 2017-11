Un estudio de 2006, realizado por la Asociación para los Derechos de la Mujer y el Desarrollo (AWID), denominado Where is the Money for Women´s Rights? ("Dónde está el dinero para los derechos de las mujeres") reveló que los grupos de defensa de los derechos de las mujeres consideraban que la "regla de la mordaza" viola el derecho femenino a la libertad de expresión y de asociación y su capacidad para participar en el fortalecimiento de sus sociedades civiles e instituciones democráticas.