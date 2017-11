-No, no lo es. No lo es aún. Es una especie de nacionalismo democrático. Muy nacionalista. Es una democracia con mayoritarismo. Quien sea la mayoría dice 'de esto se trata este país, todos deben estar subordinados a nosotros'. En los Estados Unidos, es un mensaje para los blancos. 'Este es nuestro país, no es para los latinos, no es para los negros, no es para los musulmanes'. El mensaje es éste: es nuestro país y lo queremos recuperar.