Enrique Peñalosa descartó lanzarse como alcalde de Bogotá y reveló a sus preferidos para suceder a Claudia López

Exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, evaluó cómo ve las elecciones para dirigir a la capital colombiana y dio nombres. Colprensa.

Quedan 10 meses para que los bogotanos salgan a elegir a su nuevo alcalde, en la una jornada atípica, porque tendrá segunda vuelta, y desde ya se están conociendo los nombres de los posibles disputantes. Sin embargo, uno de los que de una vez declinó de sus aspiraciones fue el dos veces mandatarios de la capital, Enrique Peñalosa.

El también exprecandidato de la Coalición Equipo por Colombia empezó a sonar, otra vez, como uno de los alfiles que podrían buscar llegar de nuevo al Palacio Liévano en reemplazo de la actual burgomaestre, Claudia López. Sin embargo, Peñalosa negó, en diálogo con la revista Semana, que compita por dirigir a la ciudad más importante de Colombia.

Enrique Peñalosa, furioso con su sucesora en la Alcaldía de Bogotá, Claudia López. Fotos: Colprensa.

El dirigente político estuvo al frente de la capital en dos oportunidades: de 1998 al 2002 y de 2016 al 2019. No obstante, parece que, aunque no competirá por volver a esa dignidad, sí estará muy pendiente de la decisión que tomen los capitalinos en los comicios de este año.

“No, no voy a ser candidato a la alcaldía de Bogotá. Soy un enamorado de la ciudad y colaboraré”, aseguró Peñalosa a Semana a su vez que se mostró confiado de que los ciudadanos elijan “un alcalde que no se ponga a ofrecerles cargos a los concejales a cambio de apoyos políticos”, agregó el exmandatario, quien describió las características que, a su juicio, debería tener el nuevo alcalde.

“También que tenga claro que hacer obras es necesario para mejorar la vida de la gente y que sea una persona correcta y un buen ejecutivo. Es que hay que estar encima las 24 horas del día para sacar los proyectos adelante. Es un trabajo de gerencia también, no simplemente de política”, agregó el exmandatario.

Exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, quiere ver a alguien que no sea politiquero dirigiendo a la ciudad. Colprensa.

Además, como ha sido costumbre en él, no perdió oportunidad para cuestionar al presidente de la República, Gustavo Petro, quien también es antecesor de Peñalosa en el Distrito. Por ejemplo, según dijo en su entrevista, habría hecho “diez veces más por los pobres que lo que hizo Petro” y por eso dijo que se bajaba del bus de ser otra vez alcalde, para que otros dirigentes “pilos” puedan competir por el que se considera el segundo cargo de elección popular más importante de Colombia.

Es más, hasta se atrevió a revelar los nombres de los personajes políticos que, desde ya, estarían mirando una posible candidatura. En sus alfiles hay desde uribistas como Diego Molano, exministro de Defensa de Iván Duque; y hasta fieles de sus amigos como la concejala de Alianza Verde Lucía Bastidas, que ha sido de las principales aliadas de Peñalosa.

Diego Molano es uno de los preferidos por Peñalosa para ser alcalde de Bogotá. EFE/Lenin Nolly

Además, en su listado, también está el exconcejal Carlos Fernando Galán, del Nuevo Liberalismo; e, inclusive, reveló que le parece que “en la izquierda hay una persona seria, que es Guillermo Alfonso Jaramillo”, aseguró Peñalosa, refiriéndose a otro de los amigos cercanos de Gustavo Petro y que, hasta hace unos días, fue dirigente del partido del presidente (Colombia Humana).

Sobre Juan Daniel Oviedo, exdirector del Dane durante el gobierno Duque, el exmandatario dijo que no ve viable su candidatura porque “no conoce la ciudad, no sabe de ella”. Sin embargo, lo destacó porque “no es un politiquero hablador de paja” y lo comparó con el actual jefe del Ministerio de Educación.

“Tengo el temor que -Oviedo- sea como esas cosas que se ponen de moda, como Alejandro Gaviria en su momento, y luego se desinflan, pero no sé”, aseguró a Semana.

Juan Daniel Oviedo: Peñalosa tiene miedo de que el exdirector del Dane llegue a la Alcaldía de Bogotá. FOTO: Inaldo Pérez

Acerca de la eventual candidatura del exsenador Gustavo Bolívar, como era de esperarse, Peñalosa se regó en críticas y reiteró que no lo ve de sucesor de Claudia López. “Él realmente es poco estudioso y no entiende nada. A mí me angustió cuando dijo que la gran solución para las inundaciones para La Mojana era el Canal del Dique”, dijo.

