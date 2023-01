“Claudia López es de los mayores absurdos en la historia de la movilidad en Colombia”: la dura sentencia de Enrique Peñalosa

Peñalosa califica como “el mayor absurdo en la historia” la gestión de Claudia López con respecto a vías en Bogotá. Infobae.

No es un secreto que la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, se ha ganado varios detractores desde que empezó a dirigir a la capital. Uno de los más reacios a su gestión ha sido su antecesor, el exmandatario Enrique Peñalosa, quien en las últimas horas volvió a afilar sus cuestionamientos contra su sucesora; esta vez, y como ya lo ha hecho en otras oportunidades, por el tema de la movilidad.

Resulta que, desde hace días, se viene discutiendo el futuro que tendrá la Avenida Longitudinal de Occidente, ALO Norte, pues tal parece que el Distrito no quiere sacarla antes de que se acabe su administración. Ese tema no pasó desapercibido por Peñalosa, que dirigió en dos ocasiones los destinos de la ciudad.

Esta vez, mediante sus redes sociales, el también exprecandidato presidencial lanzó un duro dardo contra Claudia López y aseguró que darle fin a uno de los proyectos que él quiso sacar adelante cuando fue alcalde solo condenaría a la ciudad a seguir como está en materia de movilidad.

“La cancelación de ALO Norte por el POT de Claudia López es de los mayores absurdos en la historia de la movilidad en Colombia. Hay que arreglar eso”, aseveró Peñalosa.

En esa publicación, además, abogó para que en todo el territorio nacional se propenda por “vías de calidad que entren a las ciudades”.

No es la primera vez que el dirigente político cuestiona a la administración de su reemplazo en el Palacio Liévano. Hace algunos días también arremetió en su contra por la caótica movilidad de la ciudad. En un trino, Peñalosa cuestionó a los mandatarios de los municipios aledaños por, supuestamente, guardar silencio frente a la situación.

“Bogotá embotellada y ciudadanos en Btá y municipios norte, incluyendo sus alcaldes, callados cuando POT de Claudia López eliminó ALO norte (sic)”, trinó Peñalosa.

La primera parte de la pulla de Peñalosa se debe a que la alcaldesa bogotana habría sacado del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) la construcción de la Avenida Longitudinal De Occidente (ALO), que inició obras y trámites en la anterior administración capitalina.

De hecho, Peñalosa reprochó que ese proyecto se hundiera luego de que, supuestamente, él y sus funcionarios de la alcaldía dejaron bastante adelantados los procesos para sacar adelante esa vía que está desde la intersección de Chusacá en el municipio de Sibaté, hasta los límites de las localidades de Engativá y Suba.

“ALO norte, reservada por décadas, para la que habíamos comprado buena parte de predios, que debe ser una de vías de más movimiento en Colombia en próximos 100 años”, concluyó Peñalosa.

Estas pullas se dan luego de que la Alcaldía de Bogotá confirmo que, en efecto, no sacará adelante la ALO norte y que, como dijo Peñalosa, esta no se tuvo en cuenta en el POT que, luego de un sinfín de cuestionamientos, a Claudia López le tocó aprobarlo por decreto tras no encontrar consensos con los concejales capitalinos.

Eso sí, la que sí se mantendrá en obras, desde que se aprobó la concesión durante el gobierno de Iván Duque es la ALO Sur, que contemplaría la construcción de una vía de doble calzada de 9,5 km; una segunda calzada de 9,5 km, así como el mejoramiento de un tramo de 4,5 km, de tal manera de que la vía existente pase de tres a cuatro carriles, y se conecte con la concesión del Tercer Carril Bogotá–Girardot.

Con esta obra también se proyecta la construcción de dos puentes vehiculares sobre el río Bogotá, los cuales se sumarían a los ya existentes sobre el sector de El Muña y los límites del Distrito Capital. Así mismo, se fabricarán dos intersecciones a desnivel: una estará conectada a la ALO Sur con la calle 13 (Fontibón), mientras que la segunda se construirá en la Avenida Indumil (Soacha).

